Trapianto fallito al Monaldi: ghiaccio secco sul cuore, verifiche anche in altre città: si allarga l’indagine

Luciano Mottola
L’inchiesta sul trapianto di cuore non riuscito all’Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi si estende oltre Napoli e punta ora anche su Bolzano, dove l’organo era stato prelevato prima del trasferimento.

Al centro degli accertamenti della Procura partenopea ci sono le modalità di conservazione e trasporto del cuore destinato a un piccolo paziente. Tra gli aspetti sotto la lente, l’utilizzo del ghiaccio secco per la refrigerazione dell’organo e la gestione complessiva della catena del freddo.

Nel fascicolo degli inquirenti compare anche la posizione di un’infermiera dell’ospedale altoatesino coinvolto nelle operazioni preliminari. Gli investigatori stanno ricostruendo ogni passaggio, dall’espianto alla consegna in sala operatoria, per verificare eventuali criticità procedurali.

Agli atti figura inoltre il verbale della chirurga indagata, che avrebbe dichiarato di aver chiesto di integrare la fornitura di ghiaccio durante il trasporto, elemento che ora sarà oggetto di approfondimento tecnico per chiarire tempistiche e modalità.

L’indagine, ancora nella fase preliminare, mira a stabilire se vi siano state responsabilità individuali o organizzative nella gestione del delicato trasferimento dell’organo. Tutti gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

