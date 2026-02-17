Travolto dal bus che stava tentando di aggiustare, autista Anm ricoverato in ospedale

PUBBLICITÀ

Tenta di aggiustare una porta del bus difettosa, ma il mezzo continua a camminare nonostante il freno inserito e lo travolge costringendolo al ricovero in ospedale dopo il salvataggio di alcuni passanti. Brutta disavventura questa mattina per un autista dell’Azienda napoletana mobilità. Il conducente era in servizio attorno alle 7 del mattino sulla linea C76, che serve parte del quartiere Arenella, quando si è accorto che qualcosa non andasse sul meccanismo di apertura e chiusura di una delle porte del pullman nei pressi dell’ospedale Pascale. Sceso a controllare i motivi del guasto, l’autista era evidentemente convinto di aver attivato correttamente il sistema di blocco del mezzo. Al contrario il bus ha continuato a muoversi centrandolo in pieno facendolo cadere sull’asfalto. A soccorrerlo alcuni passanti che hanno poi atteso l’arrivo di un’ambulanza del 118 che ha condotto l’autista ferito al vicino ospedale Cardarelli. Sottoposto ad esami clinici, il conducente ha riportato un trauma toracico. I medici hanno così deciso per il ricovero al Trauma Center dell’ospedale. L’autista, rimasto sempre cosciente, non è in pericolo di vita.