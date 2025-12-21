PUBBLICITÀ
HomeCronacaTravolto dal treno della Circum, identificata la vittima: è un 59enne di...
CronacaCronaca locale

Travolto dal treno della Circum, identificata la vittima: è un 59enne di Pompei

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Travolto dal treno della Circum, identificata la vittima: è un 59enne di Pompei
Travolto dal treno della Circum, identificata la vittima: è un 59enne di Pompei
PUBBLICITÀ

Luigi Saba, 59 anni, residente a Pompei, è morto venerdì pomeriggio dopo essere stato investito da un treno della Circumvesuviana mentre si trovava in bicicletta nella galleria ferroviaria tra le stazioni Eav di Castellammare di Stabia e Vico Equense.

Secondo la ricostruzione, l’uomo era partito dalla stazione Eav di Torre Annunziata diretto a Sorrento e aveva proseguito il viaggio fino a Vico Equense. Qui sarebbe sceso dal convoglio e, in sella alla bicicletta, si sarebbe introdotto nel tunnel ferroviario, area interdetta al transito di pedoni e ciclisti. A circa 200 metri dalla stazione di Vico Equense è stato travolto dal treno.

PUBBLICITÀ

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L’identificazione della vittima è avvenuta tramite impronte papillari e attraverso la Sim del telefono cellulare. Non sono stati trovati documenti né biglietti che possano spiegare l’accaduto, neppure durante i successivi accertamenti presso la sua abitazione.

A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria sul tratto Castellammare di Stabia–Vico Equense è stata sospesa e ripristinata solo nella giornata di ieri. Disagi per i passeggeri del convoglio 1117, fermato dopo l’impatto: le carrozze sono state evacuate e i viaggiatori hanno raggiunto a piedi la stazione di Vico Equense attraverso il tunnel.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati