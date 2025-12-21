Travolto dal treno della Circum, identificata la vittima: è un 59enne di Pompei

PUBBLICITÀ

Luigi Saba, 59 anni, residente a Pompei, è morto venerdì pomeriggio dopo essere stato investito da un treno della Circumvesuviana mentre si trovava in bicicletta nella galleria ferroviaria tra le stazioni Eav di Castellammare di Stabia e Vico Equense.

Secondo la ricostruzione, l’uomo era partito dalla stazione Eav di Torre Annunziata diretto a Sorrento e aveva proseguito il viaggio fino a Vico Equense. Qui sarebbe sceso dal convoglio e, in sella alla bicicletta, si sarebbe introdotto nel tunnel ferroviario, area interdetta al transito di pedoni e ciclisti. A circa 200 metri dalla stazione di Vico Equense è stato travolto dal treno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L’identificazione della vittima è avvenuta tramite impronte papillari e attraverso la Sim del telefono cellulare. Non sono stati trovati documenti né biglietti che possano spiegare l’accaduto, neppure durante i successivi accertamenti presso la sua abitazione.

A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria sul tratto Castellammare di Stabia–Vico Equense è stata sospesa e ripristinata solo nella giornata di ieri. Disagi per i passeggeri del convoglio 1117, fermato dopo l’impatto: le carrozze sono state evacuate e i viaggiatori hanno raggiunto a piedi la stazione di Vico Equense attraverso il tunnel.