Travolto mentre è in bici, lacrime nel Casertano per Giuseppe: aveva 31 anni

Era in bici quando è stato centrato da un’auto: è morto così, ad Alife (Caserta) un 31enne operatore ecologico. La vittima, Giuseppe Santagata, secondo quanto accertato dai carabinieri, non ha avuto neanche il tempo di girarsi e vedere l’auto che sopraggiungeva: dopo il violento urto che lo ha sbalzato dal mezzo a due ruote facendolo finire contro un muretto, è stato condotto in ospedale ma è deceduto per le ferite riportate.

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. Il conducente dell’auto, che si è fermato subito ed è risultato negativo all’alcol test, è stato denunciato.

Giuseppe lavorava come operatore ecologico, era molto conosciuto e in queste ore sono tanti i messaggi, anche sui social, in suo ricordo.

Scrive un’amica: “Ciao Giuseppe Santagata ancora non ci credo com è possibile una cosa del genere venerdì stavamo festeggiando ed ora questa brutta notizia non è giusto. Ti vogliamo ricordare così come 6.”

E ancora: “La sannitica Multiservizi srl comunica la perdita del caro dipendente GIUSEPPE SANT’AGATA dovuto ad un tragico incidente stradale.. R.I.P“.