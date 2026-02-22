PUBBLICITÀ
Trema ancora la terra ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.3 registrata all’alba

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei. Alle prime luci dell’alba – poco dopo le 4 – l’Osservatorio vesuviano ha registrato una scossa di magnitudo 2.3 nel Golfo di Pozzuoli, ad una profondità di 3.8 chilometri.

La scossa ha provocato un grosso boato che ha svegliato i residenti. Segnalazioni arrivano anche da diverse zone di Napoli.

Questa la nota del Comune di Pozzuoli: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.3 ± 0.3, localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 04:16 ora locale (UTC 03:16) del 22/02/2026, alla profondità di 3.8. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro”.

