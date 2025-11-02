PUBBLICITÀ
Tremendo incidente al Vomero, auto si schianta e si ribalta dopo la carambola

Auto si schianta e si ribalta in via Michelangelo da Caravaggio, la strada che collega i quartieri di Fuorigrotta e Vomero a Napoli. Ferito gravemente il conducente: trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso.

Il violento incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, sabato 1 novembre, poco dopo la partita Napoli-Como allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, iniziata alle 18 e terminata con un pareggio per zero a zero. Il traffico è rimasto paralizzato per molto nella zona.

L’incidente avrebbe coinvolto una vettura Peugeot 207, con targa polacca, che si sarebbe scontrata, per motivi ancora in corso di accertamento con un’auto Stelvio ferma in sosta. La Peugeot si è ribaltata e il conducente è rimasto gravemente ferito: è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo in codice rosso. Qui è stato dimesso, dopo aver rifiutato il ricovero in osservazione.

Caos traffico tra Fuorigrotta e Vomero 

Il match si era appena concluso e decine di migliaia di auto e scooter si stavano allontanando dalla zona dell’impianto sportivo, quando è avvenuto l’incidente. Tutta l’area circostante lo stadio Maradona, fin dal pomeriggio, era oggetto di un piano traffico disposto dal Comune di Napoli, come avviene di solito in occasione delle partite casalinghe del Napoli, con strade chiuse e divieti di sosta. Per la partita con il Como, su disposizione della Prefettura di Napoli, in aggiunta, era stata chiusa anche l’uscita Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, con molte auto dirottate proprio su via Caravaggio, per questo motivo.

Sul luogo del sinistro sono subito arrivati i soccorsi, con l’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro e le forze dell’ordine.

Oltre 100 veicoli rimossi e multe salate, esterno del Maradona al setaccio durante Napoli-Como

 

