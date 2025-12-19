Treni, bus e funicolari: gli orari del trasporto pubblico a Napoli tra Natale e Capodanno

PUBBLICITÀ

A Natale e Capodanno cambiano gli orari del trasporto pubblico napoletano, sia su ferro che su gomma. Il Comune di Napoli ha diramato una nota con le specifiche che riguardano i vari comparti di Anm. La notizia principale è la conferma, come accaduto negli anni precedenti, che la Linea 1 resti in funzione tutta la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, così da garantire per cittadini e turisti un comodo ritorno a casa. Limitazioni, invece, sono previste per il 24 e il 25 dicembre.

Il 24, giorno della vigilia di Natale, la linea chiuderà i battenti alle ore 20:00: l’ultima corsa da Centro Direzionale sarà alle 19:29, mentre da Piscinola 19.09. A Natale e il primo dell’anno, treni fermi dalle 13.30: ultime corse da Piscinola ore 12.29, da Centro Direzionale ore 12.59. La tratta riaprirà nel pomeriggio: da Piscinola prima corsa ore 17.07, da Centro Direzionale ore 17:37 con chiusura tra le 22.30 e le 23. Come già anticipato, il servizio sarà no-stop nella notte del 31.

Metro linea 6

Novità per la linea 6 che, di solito, termina le corse intorno alle ore 15. Per il 24 dicembre, resterà in servizio fino alle ore 20: ultima corsa da Mostra ore 19:10, da Municipio ore 19.30. Il giorno di Natale non sorprende la chiusura alle ore 13:30 ma la buona notizia è la riapertura pomeridiana: ore 16.36 da Mostra, ore 16.42 da Municipio, con ultime corse rispettivamente alle 20.34 e alle 20.33.

Funicolari

Il 24 dicembre chiuderanno tutte alle 20, con ultima corsa alle 19:40. Il 25 e il 1 gennaio Mergellina e Montesanto chiuderanno alle 13.00 per riaprire alle 16.30, con ultima corsa alle 22.30; Centrale e Chiaia si fermeranno alle 12.40 con riapertura dalle 16.30 fino alla mezza. Durante la sera del 31, per Montesanto e Mergellina ultima corsa alle ore 19:40; Centrale e Chiaia procederanno no-stop

Ascensori

Il 24 e 31 dicembre: apertura ore 7:00 chiusura ore 20:00; 25 dicembre e 1 gennaio: apertura ore 7.00 chiusura ore 13.30. Chiaia e Sanità riapriranno alle 16.30 con chiusura ore 24. Monte Echia: 31.12.25 apertura ore 7 .00 e servizio no-stop.

Trasporto in superficie

Per la vigilia di Natale e la serata dell’ultimo dell’anno, i bus finiranno il servizio entro le ore 20, con ultima corsa da capolinea alle 19. Sospesi i servizi notturni. Anche Alibus si fermerà alle 20. Per i giorni di Natale e Capodanno fine servizio bus entro le ore 13.30. Alle 16 ripartiranno le seguenti linee: 128-180-181-C37-140-143-165-612-633-CI 6-C31-R6-R7-I 39-147-144-162-201-202-204-254-C63-3M-116-130-151- 154-158-168-169-173-175-178-182-184- 191-195-196- R2- R5- C67; tram 412-421-422.Alibus effettua servizio continuativo

Parcheggi

Il 31 dicembre servizio no-stop per Brin, Chiaiano 1 e Chiaiano 2, Scampia, Colli Aminei, Frullone, Spalti, Pontile Nord, Sbarcatoio Nisida, Centro Direzionale L1- L2- L3- P5 (Centro Direzionale no stop il 31 fino alle ore 8 del giorno 1 gennaio).