Tromba d’aria si abbatte sul Cilento, danni a lidi e abitazioni

Nella notte un violento nubifragio ha colpito il basso Cilento, causando gravi disagi soprattutto nel territorio di Centola. Le località di Foria, San Severino e Palinuro sono state le più danneggiate, travolte da piogge battenti, raffiche di vento e una fitta attività di fulmini.

Il maltempo ha provocato la caduta di numerosi alberi, alcuni dei quali hanno ostruito le strade, rendendo necessaria la chiusura temporanea di diversi tratti viari. A Foria il vento ha anche distrutto parte delle luminarie predisposte per i festeggiamenti cittadini, accentuando la situazione di difficoltà.

Le scariche elettriche hanno compromesso impianti e apparecchiature sia in abitazioni che in attività commerciali, con segnalazioni di guasti diffusi. La quantificazione dei danni è ancora in corso, mentre tecnici e operai sono già al lavoro per liberare le carreggiate e ripristinare la viabilità. Molti abitanti, preoccupati dall’intensità del fenomeno, hanno trascorso la notte senza riuscire a dormire.

FOTO SINISTRA: Immagine di repertorio

FOTO DESTRA: Facebook Balneari Camerota