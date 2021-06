L’azienda Debswana nel Botswana in Africa ha trovato un diamante da 1.098,30 carati. La preziosissima pietra, mostrata al mondo dall’ufficio del Presidente Mokgweetsi Masisi, si colloca al terzo posto tra i diamanti più grandi al mondo.

Il Botswana è il primo produttore al mondo di diamanti.

Il terzo diamante trovato più grande di sempre

L’impresa Debswana che ha trovato il diamante è suddivisa in parti uguali tra il Governo del Botswana e il colosso diamantifero sudafricano De Beers.

Appena rinvenuta, l’enorme pietra preziosa è stata subito mostrata al presidente del Paese, Mokgweetsi Masisi.

Il diamante dalle dimensioni di un pugno è il terzo diamante più grande al mondo trovato finora. Prima di lui, in prima posizione, c’è il Cullinan, scoperto nel 1905 in Sudafrica (pietra da 3.106 carati) e dal Lesedi La Rona (1.109 carati) estratto sempre in Botswana, nel 2015.

“Una scoperta che dà speranza ad un settore in ginocchio a causa del Covid”

Secondo Lynette Armstrong, direttrice dell’azienda: “Questa scoperta dà speranza a una nazione in difficoltà“. Anche lo stesso ministro dei minerali, Lefoko Moagi, ha sottolineato che il ritrovamento della pietra, che misura 73 x 52 x 27 mm, non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore, dal momento che nel 2020 la pandemia ha impattato enormemente anche sul mercato dei diamanti.

Alle loro parole sono seguite quelle dell’amministratore delegato della Debswana, Obakeng Moroka, il quale ha precisato che: “Questo è il più grande diamante recuperato da Debswana nella sua storia di oltre 50 anni di attività“.

L’uomo ha poi aggiunto che: “Da una rapida analisi preliminare, potrebbe essere la terza pietra più grande del mondo. Dobbiamo ancora decidere se venderla attraverso il canale De Beers o attraverso la Okavango Diamond Company, di proprietà statale“.

Un valore superiore ai 40 milioni di euro

Il suo valore effettivo è ancora sconosciuto, perché servono analisi più approfondite, ma il suo predecessore in graduatoria, poco più grande, è stato venduto per una cifra pari a 53 milioni di dollari, ossia quasi 45 milioni di euro. Probabilmente, verrà tagliato in una serie di potere minori, da poter vendere separatamente.