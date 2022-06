Truffa del falso incidente, finto maresciallo di Napoli tradito dalla camminata

Aveva finto di essere un maresciallo dei carabinieri per truffare un’anziana donna di Chieti. L’uomo, un 48enne di Napoli, aveva raccontato alla vittima che il figlio aveva avuto un incidente stradale. Con la complicità forse di un altro uomo, anch’egli napoletano, lo scorso 26 maggio aveva telefonato alla 79enne teatina raccontando di essere un maresciallo dei carabinieri intervenuto sul luogo di un incidente in cui era rimasto coinvolto il figlio. Per evitare l’arresto del figlio e per far fronte a fantomatiche spese, le chiese la cifra di 1300 euro.

Preoccupata, l’anziana si recò immediatamente alla posta a prelevare la somma richiesta. Dopo la consegna dei soldi, la vittima si rese però conto della truffa rivolgendosi immediatamente ai carabinieri. Il finto maresciallo è stato quindi identificato a causa di una evidente zoppia, come riporta ChietiToday.it.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | [ARTICOLO 19/06/2022] Truffa da 5mila euro all’anziana, 16enne fermato sul traghetto per Napoli

Truffa da 5mila euro all’anziana, 16enne fermato sul traghetto per Napoli. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Ischia hanno ricevuto la segnalazione da parte di un’anziana di Casamicciola Terme la quale ha raccontato che una persona l’aveva truffata. In particolare il truffatore, spacciandosi per il nipote, l’aveva contattata telefonicamente annunciando che a breve un corriere sarebbe passato a ritirare parte di una somma di denaro di cui aveva bisogno per sbloccare dei pacchi da ritirare. La donna, una 81enne, ha consegnato ad un giovane, in due distinti momenti, circa 5400 euro nella piazzetta adiacente la sua abitazione ma, al momento di effettuare la terza consegna di soldi, altri 5000 euro, ha incrociato il vero nipote che stava rincasando il quale, accortosi del raggiro in corso, si è recato sul luogo dell’appuntamento dove, però, non ha trovato nessuno.

TRUFFATORE RINTRACCIATO SUL TRAGHETTO

Ieri pomeriggio i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato il truffatore, un 16enne napoletano, su un traghetto in partenza per Napoli trovandolo in possesso di 5370 euro, diverse banconote riportavano ancora le pieghe fatte dalla signora, e lo hanno denunciato per truffa aggravata e tentata truffa poiché, nella stessa mattinata, aveva tentato anche un’altra truffa ai danni di uomo di Barano d’Ischia. Gli agenti hanno altresì notificato al minore l’avviso di avvio del procedimento per l’applicazione del divieto di ritorno nei Comuni dell’isola di Ischia e lo hanno affidato ai genitori.