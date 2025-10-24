Truffe alle assicurazioni, 3 arresti e 135 indagati

PUBBLICITÀ

Un copione sempre uguale, attori improvvisati e incidenti mai avvenuti. Così la Procura di Avellino ha scoperchiato un sistema di frodi assicurative costruito su falsi sinistri stradali, arrivando a iscrivere 135 persone nel registro degli indagati.

Tre le ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari: i presunti registi della truffa, Antonello e Massimo Leone e Giuseppe Graziano, accusati di associazione per delinquere finalizzata a una serie indeterminata di frodi assicurative.

Secondo gli investigatori, il trio aveva messo in piedi una vera e propria “fabbrica del falso”: reclutava comparse e testimoni disposti a recitare la parte dei coinvolti negli incidenti, individuava auto da utilizzare e luoghi dove nasconderle fino ai sopralluoghi dei periti, e orchestrava la messinscena nei minimi dettagli.

Solo nell’ultimo anno sarebbero stati denunciati una quarantina di sinistri fantasma, tutti caratterizzati da dinamiche sospette che hanno fatto scattare l’allarme dell’Area Antifrode della Cattolica Assicurazioni di Verona.

L’inchiesta ha allargato il raggio anche su sei avvocati e due medici: i primi avrebbero curato le pratiche di risarcimento presentando documenti falsi, mentre i camici bianchi certificavano aggravamenti di lesioni mai riportate, fornendo il necessario “supporto sanitario” al sistema truffaldino.

Per i due medici il giudice non ha ritenuto sussistenti, al momento, elementi sufficienti per misure cautelari.

Per tutti gli altri indagati si apre ora la fase delle difese. Molti, secondo quanto emerso, sarebbero stati attirati con la promessa di un compenso, sfruttando situazioni di disagio economico. Oltre alle conseguenze penali, il gip ha disposto anche il ritiro di 30 patenti di guida, colpendo direttamente chi ha prestato il proprio nome o la propria auto per alimentare il copione del finto incidente.