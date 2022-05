Tuffo in mare con il monopattino a Napoli, arriva la nuova challenge su Tiktok

Ormai è risaputo: i social – in particolare TikTok – sono terreno fertile per sfide (cosiddette challenge) più o meno originali. Sfide che consistono, sostanzialmente, in replicare azioni e filmarle, nella speranza che diventino virale. In realtà, però, troppo spesso non si fanno i conti con la stupidità di tali riprese, che comportano rischi concreti di far male a sè stessi e agli altri. E’ il caso dell’ultima challenge diventata frequente tra i più giovani, che ha come protagonisti i monopattini elettrici.

Lanciarsi in mare con il monopattino: la nuova challenge di TikTok

Lanciarsi in mare con il monopattino elettrico è la nuova Challenge da social network. Una sfida tra internauti a colpi di schizzi d’acqua ed idiozia che unisce i due mondi, quello virtuale e quello della realtà quotidiana. Alcuni utenti hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli un filmato postato su TikTok. Il video mostra un ragazzo, con un asciugamano legato alle spalle a mo’ di mantello da supereroe (il cui super poter potrebbe benissimo essere l’ultra-idiozia) che si lancia, a bordo di un monopattino, verso le acque del Molo San Vincenzo dei Giardini del Molosiglio a Napoli.

http://

Le dichiarazioni di Borrelli e Simioli

“Sui social nascono in continuazione nuove mode e sfide in cui i protagonisti dei video rischiano di farsi male sul serio. Noi ci ostiniamo a denunciare questo fenomeno perché, soprattutto in questi casi, i social network non sono una realtà a sé stante e separata da mondo vero. Chi si fa male per fare quei video, si male per davvero, senza poi tener conto del fenomeno dell‘emulazione. Bisogna tenere d’occhio quello che sta avvenendo. Ai ragazzi diciamo: basta con queste sciocchezze che vi possono pure danneggiare. Se volete lasciare tracce di voi, fatelo con qualcosa di costruttivo ed intelligente. Qualcosa che possa essere anche molto più duraturo” . Queste le parole di Borrelli e del conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.