Turisti rubano la tazzina del Gambrinus, il video finisce su TikTok

Si sa, l’arte del caffè non sta solo nella bevanda, ma anche nel modo in cui viene servito. Proprio questa, infatti, è una delle particolarità del caffè Gambrinus di piazza Trieste e Trento a Napoli. Qui, oltre alla sua altissima qualità, il caffè viene versato in delle bellissime tazzine di porcellana, con delle decorazioni e il logo storico del bar, risalente all’ ‘800.

Il furto della tazzina ripreso dalle telecamere e finito sui social

Proprio questa tazzina è protagonista di una vicenda spiacevole. Infatti, secondo quanto registrato via video da alcune telecamere, un’anziana coppia di turisti colpita dalla raffinatezza dell’oggetto, ha deciso di metterlo in borsa e portarlo via. A scoprire e denunciare via social il furto, è stato Michele Sergio, terza generazione della famiglia che gestisce il prestigioso Gran Caffè Gambrinus. Questi, scoperta la coppietta attraverso la registrazione, ha deciso di pubblicare il video su TikTok.

IL VIDEO DEL FURTO PUBBLICATO SU TIKTOK DAL TITOLARE:

http://

I prodotti “griffati” Gambrinus sono in vendita al bar e online, “potevano comprarla anziché rubarla”

La reazione del pubblico è stata immediata. Infatti, chi con ironia, chi con risentimento, in tantissimi hanno voluto dire la loro sull’accaduto. Un po’ tutti, comunque, ricordano che il “souvenir“ nei bar famosi e presi d’assalto dai turisti è purtroppo prassi, tant’è che i camerieri devono stare attenti anche a questo. Altri commentatori, invece, hanno sottolineato che comunque, sia la tazzina che il piattino “griffati” Gambrinus, sono in vendita nel bar e anche online. Quindi, i due “potevano comprarla anziché rubarla…“.