Turista si perde dopo la visita agli Scavi di Pompei, ritrovato in autostrada il giorno dopo

Turista in vacanza a Sorrento si perde dopo la visita agli Scavi di Pompei: ritrovato dopo 24 ore. L’uomo, di nazionalità inglese, di 79 anni, aveva lasciato il sito del Parco archeologico uscendo da piazza Esedra, ed a quel punto si erano perse le sue tracce.
La moglie, tornata in costiera, aveva presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Sorrento agli ordini del luogotenente Tommaso Canino e coordinati dal capitano Mario Gioia comandante della locale compagnia dell’Arma.
Il turista è stato ritrovato oggi dalla polizia stradale di Angri, in evidente stato confusionale, lungo l’autostrada Napoli-Pompei-Salerno. Le sue condizioni di salute sarebbero buone.