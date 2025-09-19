PUBBLICITÀ
Turista si perde dopo la visita agli Scavi di Pompei, ritrovato in autostrada il giorno dopo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Turista in vacanza a Sorrento si perde dopo la visita agli Scavi di Pompei: ritrovato dopo 24 ore. L’uomo, di nazionalità inglese, di 79 anni, aveva lasciato il sito del Parco archeologico uscendo da piazza Esedra, ed a quel punto si erano perse le sue tracce.

La moglie, tornata in costiera, aveva presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Sorrento agli ordini del luogotenente Tommaso Canino e coordinati dal capitano Mario Gioia comandante della locale compagnia dell’Arma.

Il turista è stato ritrovato oggi dalla polizia stradale di Angri, in evidente stato confusionale, lungo l’autostrada Napoli-Pompei-Salerno. Le sue condizioni di salute sarebbero buone.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

