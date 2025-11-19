PUBBLICITÀ
HomeCronacaUccisa in casa dal fratello: l’omicidio di Noemi e il fantasma della...
CronacaCronaca locale

Uccisa in casa dal fratello: l’omicidio di Noemi e il fantasma della fragilità mentale

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
omicidio san paolo bel sito noemi riccardi fratello
PUBBLICITÀ

La porta dell’appartamento era spalancata, come se la casa stessa avesse ceduto sotto il peso dell’orrore. Dentro, un equilibrio familiare già precario era crollato definitivamente. La tragedia che ha colpito Noemi Riccardi, 23 anni, uccisa dal fratello Vincenzo, 25, non è solo un fatto di sangue: è la fotografia di una fragilità ignorata troppo a lungo.

Secondo i primi accertamenti, entrambi i fratelli erano in cura presso il Centro di salute mentale di Nola. Non è ancora chiaro se seguivano percorsi regolari, né se negli ultimi mesi fossero state segnalate criticità. I vicini parlano di un ragazzo “difficile”, capace di scatti d’ira e già protagonista di aggressioni verso la madre.

PUBBLICITÀ

Il delitto è maturato in pochi minuti, un pomeriggio che doveva essere come tanti. Poi l’esplosione. La coltellata dopo coltellata. Il corpo della sorella riverso a terra. E la videochiamata alla madre per mostrarle il cadavere. Un gesto che non appartiene alla lucidità, ma neanche alla semplice follia: appartiene a un punto di rottura.

La Procura di Nola sta disponendo consulenze psichiatriche per comprendere lo stato mentale del giovane al momento dell’aggressione. Perché questa storia non racconta solo un omicidio: racconta di una rete familiare fragile, di un peso che forse nessuno riusciva più a sostenere, di segnali che magari c’erano ma non sono bastati.

In attesa di risposte, resta un paese in silenzio. Un silenzio che pesa quanto il quinto piano di quella palazzina, dove una famiglia viveva insieme da anni, stringendosi attorno a una fragilità che, alla fine, ha travolto tutti.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati