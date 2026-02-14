PUBBLICITÀ
Ucciso a coltellate “la iena”, Giovanni Bernabucci era uno storico ultras della Lazio

Gianluca Spina
Ucciso a coltellate "la iena", Giovanni Bernabucci era uno storico ultras della Lazio
È morto a 52 anni Giovanni Bernabucci, figura nota negli ambienti ultras della SS Lazio, dove era conosciuto con il soprannome di “la iena”. L’uomo è stato trovato senza vita nel quartiere Santa Lucia di Viterbo al termine di una violenta lite.

Secondo una prima ricostruzione, a colpirlo mortalmente sarebbe stato il vicino di casa e collega di lavoro, Davide Ernesti, che come lui frequentava la Curva Nord biancoceleste. L’alterco, stando alle ipotesi investigative, sarebbe nato per questioni legate al lavoro: tensioni iniziate già in mattinata e culminate intorno alle 19 con un’aggressione a coltellate.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia scientifica di Roma e di Viterbo, che stanno effettuando i rilievi nell’abitazione della vittima per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Il presunto responsabile è stato fermato poco dopo, in stato confusionale, ed è attualmente negli uffici della Questura di Viterbo. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire movente e responsabilità, mentre resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

