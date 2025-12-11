PUBBLICITÀ
HomeCronacaUcciso da un proiettile vagante nel Napoletano, la vedova rischia lo sfratto
CronacaCronaca locale

Ucciso da un proiettile vagante nel Napoletano, la vedova rischia lo sfratto

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Ucciso da un proiettile vagante nel Napoletano, la vedova rischia lo sfratto
Carmela Semino e Giuseppe Verapalumbo
PUBBLICITÀ

Giuseppe Veropalumbo fu ucciso da un proiettile vagante la notte di San Silvestro, invece, ora la moglie e la figlia rischiano lo sfratto dall’immobile confiscato e consegnato loro nel 2016 dal Comune di Torre Annunziata. A raccontare la storia è Carmela Sermino, vedova di Giuseppe, colpito da una pallottola a ridosso della mezzanotte del 31 dicembre 2007.

“Nel 2016 – spiega – mi fu affidato questo appartamento in via temporanea”. Si tratta di un immobile in via Vittorio Veneto appartenuto in precedenza ad esponenti del clan Agretti. Trascorsi 8 anni, ora l’ente ha inviato un avviso di sfratto, chiedendo di liberare l’appartamento. A favore della donna sono scese in campo tra le altre la Fondazione Polis e Libera. Avviata anche una petizione popolare.

PUBBLICITÀ

La storia di Giuseppe Veropalumbo

Giuseppe Veropalumbo era un giovane carrozziere di trent’anni sposato e padre di una bambina. Durante i festeggiamenti per il Capodanno 2008, Giuseppe è con la sua famiglia nell’abitazione di via Vittorio Emanuele. Non è ancora arrivata la mezzanotte, sono le 23:15 e in quel preciso momento viene esploso da ignoti il proiettile che lo ucciderà. La ferita è mortale, si tratta infatti di un colpo al cuore. Giuseppe viene ricoverato all’ospedale di Boscotrecase, ma morirà poco dopo.

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati