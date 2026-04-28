Ucciso e avvolto in un lenzuolo, svolta sull’omicidio di Giuseppe

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Tre persone sono state fermate da carabinieri per l’uccisione di Giuseppe Florio. Il cui corpo delle 66enne è stato trovato due giorni fa in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica.

Il provvedimento è stato emesso dai procuratori di Catania e di Messina nei confronti di una 50enne e del suo compagno di 39 anni, un pregiudicato originario di Palagonia, accusati di omicidio, e di una 53enne, originaria di Sesto San Giovanni, indagata per soppressione di cadavere. L’uomo sarebbe stato ucciso a Taormina e poi il cadavere sarebbe stato portato nella campagne etnee. Indagano i carabinieri e i militari della sezione investigazioni scientifiche e del nucleo radiomobile. I militari dell’Arma hanno interrogato amici e parenti per ricostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni. Secondo i primi rilievi la vittima sarebbe stata uccisa con un corpo contundente utilizzato per colpirla in più parti del corpo, anche alla testa.

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