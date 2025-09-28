PUBBLICITÀ
Ucciso in auto nei pressi del Bosco, Russo scampò ad un agguato dieci anni fa

Stefano Di Bitonto
Stefano Di Bitonto
Era già scampato alla morte dieci anni fa Umberto Russo, 33enne conosciuto negli ambienti criminali con l’appellativo di ‘pesciolino’. Russo, un tempo molto inserito nelle dinamiche criminali di Miano (stando alle informative delle forze dell’ordine) è stato colpito mortalmente mentre era in auto in via Miano nei pressi del Bosco di Capodimonte. Trasportato al Cardarelli è morto poco dopo. La sua esecuzione potrebbe a questo punto significare la ripresa della guerra a Miano o una vendetta per questioni pregresse. Russo nel 2015 era rimasto ferito in un altro agguato: in quell’occasione fu ferito insieme ad Antonio Di Tota mentre percorrevano via Lazio a poca distanza da dov’è questa mattina ha trovato la morte. Arrestato nel corso del maxi blitz contro i ‘capitoni’ del 2016 fu condannato a nove anni di reclusione e da qualche tempo era libero.

