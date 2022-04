Ucciso durante la prima faida, rischio stangata per i Di Lauro

Rischio stangata per il clan Di Lauro. La Procura nelle scorse settimane ha invocato il carcere a vita per Nunzio Di Lauro e Antonio Mennetta mentre ha chiesto vent’anni per Marco Di Lauro. Il processo è quello che vede imputati i tre per l’omicidio di Salvatore De Magistris, patrigno del ras scissionista Biagio Esposito. Decisive le dichiarazioni di Salvatore Tamburrino, l’ex colonnello del clan che si è rivelato poi fondamentale per la cattura di ‘F4’. Quello di De Magistris è uno degli omicidi più cruenti della prima faida. Nunzio Di Lauro e Mennetta rispondono di omicidio volontario con dolo diretto, con l’aggravante delle sevizie e per avere commesso il reato per favorire l’associazione camorristica di appartenenza, mentre il gip contestava l’omicidio volontario con dolo, ma con concorso anomalo, a Marco Di Lauro. Il processo si svolge con il rito abbreviato, formula che comporta in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena.

L’omicidio del patrigno di Biagino Esposito a Secondigliano: le dichiarazioni dei pentiti

A parlare per primo ai magistrati di quel delitto fu però Maurizio Prestieri:«Ho appreso notizie in ordine alla sorte di De Magistris, quando questi era ancora vivo, infatti questa persona è sopravvissuta qualche tempo, all’aggressione subita. Le notizie le seppi da (omissis), mi disse che da De Magistris, Nunzio Di Lauro insieme ad altri due giovani, voleva sapere dove si nascondesse il figliastro, ossia Biagio Esposito detto Biagino, il quale era passato con gli Scissionisti. I giovani lo colpirono con violenza per estorcergli le informazioni che non ottennero, quindi forse non vi era la volontà di ucciderlo ma la violenza era diretta solo ad acquisire informazioni, così mi disse». Anche l’ex ras degli Abete-Abbinante Pasquale Riccio ha parlato di quel delitto:« Quanto gli successe fu una ritorsione dei Di Lauro. Nunzio Di Lauro e Antonio Mennetta prima lo picchiarono e poi gli passarono con la moto sopra. Lui morì in seguito alle notizie riportate».