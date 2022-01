Ugo Fuoco, il no vax napoletano che festeggiò la morte di Sassoli ricoverato in ospedale

Il napoletano Ugo Fuoco, gestore del canale Telegram Ugo Fuoco – Stop Dittatura, è stato identificato (qui l’articolo) dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Postale come autore di una frase ingiuriosa contro il Presidente dell’Europarlamento David Sassoli a seguito del suo decesso. “Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. ‘Il green pass non è discriminatorio’ Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie”, scriveva. Il canale da lui gestito sul social vanta oltre 36mila iscritti, ma dall’11 gennaio i suoi ‘seguaci’ non hanno più notizie di lui.

Il motivo lo spiega stesso lui in un vocale inviato proprio lo scorso martedì: “Da undici giorni, con oggi, praticamente sono a letto con una febbre [tossisce] insomma [tossisce] sempre altissima, insomma, in media oltre i 39 e con una, chiamiamola, capacità respiratoria molto ridotta che mi impedisce anche di parlare senza, purtroppo [tossisce] ecco, appunto, senza purtroppo dover tossire. Quindi, sono a riposo necessariamente perché non sono in condizioni in questo momento perché, dopo undici giorni di febbre, dovete credermi, anzitutto mi scoppia proprio la testa e quindi sto attendendo di migliorare un po’ per tornare a fare, insomma, le cose che faccio regolarmente qui su Telegram”. Ugo Fuoco è, inoltre, anche gestore di un gruppo Facebook da circa 1600 iscritti denominato Libero Comitato di Protesta ‘Napoli Non Si Piega’.

Ieri, poi, la foto su Facebook che lo ritrae disteso in un letto di ospedale e con la maschera dell’ossigeno. “NON SONO MORTO (ANCORA) !!!!! NON ERA MIA INTENZIONE PUBBLICARE NULLA MA NE STO SENTENDO DI OGNI ! COMBATTETE ! Mai con la sfrontatezza cieca di chi si convinca d’essere invincibile. COMBATTETE piuttosto con la consapevolezza che non v’è esito nefasto che possa d’un colpo vanificare ciò in cui crediate, ridimensionare ciò che sentite profondamente nè quel che voi sapete d’essere davvero. COMBATTETE per le vostre idee, non perché queste vi possano fornire la certezza di essere al riparo da conseguenze e cammini impervi. COMBATTETE invece perché siete consci che nulla potrebbe impedirvi di combattere per i valori profondi che portate dentro, combattete SAPENDO che quando impatterete contro imprevisti e sofferenze lo avrete fatto per spingere alti i vostri valori più alti. COMBATTETE, senza presunzione, ma con tutta la forza che avete! SEMPER, SINE METU, SINE METU, SINE METU ! SEMPRE SENZA PAURA, CON IL CUORE ! LIBERTÀ”, scrive.