Ultima diretta da Presidente di De Luca, saluta i cittadini della Campania e querela Report

L’ultimo appuntamento del venerdì con la diretta Facebook di Vincenzo De Luca si è trasformato in un vero e proprio show di commiato (temporaneo). Prima del silenzio imposto dalla par condicio, il Presidente della Regione Campania non ha risparmiato nessuno. Nel mirino sono finiti la trasmissione d’inchiesta Report, il segretario del PD Elly Schlein e, soprattutto, il vicepremier Antonio Tajani, destinatario delle invettive più colorite.

De Luca e la querela a Report

Il punto centrale della diretta ha riguardato l’annuncio di un’azione legale contro il programma di Rai3, Report. De Luca ha definito il servizio andato in onda domenica scorsa — incentrato sui fondi per la digitalizzazione del patrimonio culturale e sulla mostra su Calatrava — come un atto di “killeraggio mediatico”.

Il governatore uscente ha poi criticato duramente l’atteggiamento degli esponenti di governo saliti sul palco per la campagna elettorale di Edmondo Cirielli. “Quando vengono in Campania a fare una manifestazione e si mettono sul palco a ballare. Ho visto gente con la ‘panza’ avanti che cercava di farsi vedere e sembrava un baccalà”, ha commentato il presidente. “La mia critica non è relativa al fascismo o all’antifascismo. La mia critica è un’altra ed è più grande, è più pesante: sono dei cafoni”. Secondo De Luca, il modo di porsi durante l’evento ha denotato scarso rispetto per il territorio: “Venire in Campania, a Napoli, e comportarsi in quel modo significa avere disprezzo per la nostra dignità, per Napoli, per la Campania, per i nostri giovani. E non è possibile e non è tollerabile. Siete cafoni punto. E siete anche mentitori di professione”.

Questa diretta segna uno spartiacque. A causa delle imminenti elezioni e delle regole sulla comunicazione istituzionale in periodo elettorale, le consuete dirette del venerdì dovranno subire una modifica o uno stop. De Luca ha salutato i suoi follower promettendo battaglia: “Non ci fermeremo, andremo avanti per la nostra strada contro tutti i sabotatori”.