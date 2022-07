Aggressione in carcere, boss della camorra al 41 bis picchia agente della penitenziaria

Lunedì si è verificata un’aggressione nel carcere di Torino Vallette. Il boss della camorra Umberto Onda ha aggredito un’agente della polizia penitenziaria con un pugno in faccia che gli ha provocato una ferita al sopracciglio. Come riporta TorinoToday l’aggredito è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Il 49enne Onda è sottoposto al regime di carcere duro per almeno 3 omicidi e associazione mafiosa al clan Gionta.

LA DENUNCIA DEL SINDACATO

“Il problema è divenuto serio e incontrollato – attacca Leo Beneduci dell’Osapp, sindacato di polizia penitenziaria -, i detenuti hanno probabilmente percepito una grande falla del sistema e hanno ben capito che gli agenti, all’interno dell’istituto, non hanno difese né tutele in nessuna condizione. Troppi messaggi contraddittori generano caos e delegittimazione del personale di polizia penitenziaria che sembrerebbe essere umiliato per l’assenza di provvedimenti concreti verso i detenuti. Il personale è stanco di subire invettive gratuite dai detenuti che sembrerebbero agire in tale modo perché impuniti. Chiediamo a gran voce che l’azione disciplinare abbia il suo corso affinché i detenuti rispettino le regole interne e questo a garanzia dell’ordine e della sicurezza. Questa situazione è intollerabile, non può più tardare un energico intervento del capo del Dap Renoldi e della guardasigilli Cartabia prima che accada qualcosa di davvero irreparabile“,