Un altro stop alla Linea 1 della metropolitana, la tratta si ferma a Vanvitelli

A creare difficoltà tra i binari della metro Linea 1 questa volta sono i troppi macchinisti ammalati contemporaneamente: la tratta si ferma a Vanvitelli. Negli ultimi mesi la Linea che da Piscinola arriva fino a Piazza Garibaldi, attraversando tutta la città passando anche il testimone alla sua “seconda” a Cavour, ha riscontrato diverse problematiche negli ultimi mesi.

Scioperi latenti in Linea 1?

Napoli ha goduto di un boom di turisti nei mesi che dalla primavera vanno all’estate, elogiata dalla CNN e portata in auge da vari magazine di turismo, gli occhi di tanti turisti erano puntati su Partenope. Motivo per cui il giusto funzionamento dei mezzi pubblici, già punto essenziale per una metropoli che ospita lavoratori e studenti, deve essere “curato” per poter permettere spostamenti regolari e sicuri. Nonostante la Linea 1 della metro napoletana dia la possibilità di attraversare tutta la città con tante fermate nei punti nevralgici della città non gode ancora di “buona salute”.

Tra scioperi e biglietterie fuori uso i binari metropolitani non hanno mantenuto sempre le aspettative. L’ultima problematica riscontrata tra i vagoni della Linea 1 è quella del numero dei macchinisti. Sono cinque infatti i macchinisti che contemporaneamente hanno chiesto un periodo di malattia. L’assenza contemporanea dei cinque ha causato lo stop della tratta alla fermata di Vanvitelli. Dalle 16 di ieri il percorso è quindi limitato creando, ancora una volta, difficoltà.

Sorge quindi il dubbio che la richiesta contemporanea dei cinque non sia altro che una protesta silente. Ieri sera l’azienda infatti aveva deciso di chiudere anticipatamente per le verifiche dei macchinisti. Le verifiche si faranno per abilitare i macchinisti alla guida dei nuovi treni. Il primo, infatti dopo una lunga trafila di di controlli da poco conclusa, dovrebbe infatti partire a settembre.