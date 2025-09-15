“Un assassino, peggio di Satana”, il dolore del papà di Martina Carbonaro

PUBBLICITÀ

“Come devo stare? Io sto male perché oggi era il primo giorno di scuola e lei non ci va più perché questo ragazzo ha fatto questa tragedia a mia figlia”, così ha esordito in diretta ai microfoni di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Marcello Carbonaro, il padre di Martina uccisa a maggio scorso dall’ex fidanzato ad Afragola.

“Non so come descriverlo, è stato un mostro, un assassino, peggio di satana”, ha poi proseguito il papà in riferimento ad Alessio, che avrebbe ucciso la giovane 14enne con un sasso colpendola ben quattro volte alla testa, come rivelato dai risultati resi noti nei giorni scorsi dall’autopsia.

“Sono passati quasi quattro mesi ma più avanti vado, più mi sento male per mia figlia. Fino a poco tempo fa ce l’avevo davanti e adesso non ce l’ho più. Ho dato la mia fiducia a questo ragazzo. Io sono cresciuto con questa famiglia, con la nonna e il nonno. Quando mia figlia l’ha conosciuto, dicevo che era tranquillo. Non era una ragazza che andava in questi posti qua, io l’avevo avvisata e le dicevo di stare attenta, ma lui l’ha trascinata”, ha raccontato. “Adesso me la porterò sempre nel mio cuore, questo ragazzo mi ha spezzato l’anima. Avevo un’unica figlia femmina e ogni volta che veniva a casa, gli dicevo: ‘Alessio stai attento a mia figlia che è più piccola di te’. Non so cosa ha avuto per la testa”, ha aggiunto.

“La famiglia non ci minaccia ma ci provoca. Non mi dicono niente, abbassano la testa, ma vedono cosa facciamo e a me dà fastidio perché quella famiglia mi riapre la ferita. Non mi hanno chiesto mai scusa se non tramite la televisione, nessuno è mai venuto a casa. La nonna del ragazzo mi ha visto crescere e non è venuto a casa, nessuna umanità”, ha concluso.