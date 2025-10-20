Un pezzo di Napoli in Oriente, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni nuova coppia di Pechino Express

PUBBLICITÀ

Pronti per questa nuovissima avventura, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni saranno una delle nuove coppie del prossimo viaggio di Pechino Express 2026.

“Gli Spassusi” pronti a vincere con le risate Pechino Express

Da anni inseparabili sulla scena della comicità napoletana e italiana, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo faranno di nuovo coppia questa volta in un’avventura del tutto inconsueta. Tra pochi giorni infatti prenderà il via la nuova stagione di Pechino Express 2026 dove si affronteranno 10 coppie in un lungo percorso di più Paesi. Le tappe scelte quest’anno sono l’Indonesia e il Giappone che sono considerati i Paesi più estremi mai visitati dagli stessi operatori del programma. Gli “Spassusi”, così hanno scelto di chiamarsi, partono col proposito di vincere Pechino Express ma solo a suon di risate, cercando di far divertire non solo i telespettatori ma anche i locali, nonostante la dura barriera linguistica.

PUBBLICITÀ

Le altre coppie del viaggio

A fare concorrenza al duo tutto napoletano ci saranno altre 9 coppie agguerrite, pronte a tutto per vincere e mettere i bastoni tra le ruote ai due comici. La prima coppia è quella dei “Creator” di TikTok formata da Elisa Maino e Mattia Stanga, famosissimi sui social. Questi due però non sono gli unici “famosi mediaticamente” e amati dalla generazione Z. Chanel Totti e Filippo Laurino, Steven Basalari e Viviana Vizzini e Dani Faiv e Tony 2Milli rappresentano infatti il volto nuovo della televisione italiana e del web. I primi due, entrambi figli d’arte, sono pronti a fare i conti con l’ex coppia nella vita reale di Steven e Viviana che si ritroveranno in questo viaggio, stando sempre attenti alla “minaccia” della coppia dei “Rapper”.

Se c’è spazio per il nuovo, c’è tanto spazio anche per le vecchie glorie della televisione italiana: Jo Squillo e Michelle Masullo, Fiona May e Patrick Stevens, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani rappresentano lo zoccolo duro della trasmissione. Occhio però anche a non sottovalutare le new entry come le sorelle Camila e Candelaria Solòrzano, direttamente dall‘Argentina con furore, e il duo Tym Vines e Assane Diop. Le prime due sono famosissime dj nella loro terra natia, gli ultimi due invece rappresentano una nuova faccia dell’umorismo italiano scherzando su temi delicati come il razzismo in una nuova chiave ironica.