Nel corso della notte, a Trentola Ducenta, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 66enne di Aversa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già monitorato dai militari a seguito di un’attività info-investigativa, è stato trovato in possesso di 128 grammi di hashish suddivisi in 45 dosi, un bilancino di precisione e la somma complessiva di 3.198,90 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Una centrale della droga allestita in casa, arrestato pusher a Trentola Ducenta

L’operazione è scattata dopo che i carabinieri, durante un servizio di osservazione, hanno notato una minicar fermarsi nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Il passeggero, entrato per pochi istanti nello stabile, è stato poi fermato e trovato con 2 grammi di hashish appena acquistati.

A quel punto i militari hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare. Conoscendo le particolari misure di sicurezza poste a difesa dell’appartamento (situato all’ultimo piano, protetto da un cancello in ferro e sorvegliato da telecamere), alcuni carabinieri hanno raggiunto l’abitazione passando dai tetti, riuscendo così a sorprendere l’uomo nella cucina mentre osservava le immagini del proprio sistema di videosorveglianza.

Sul tavolo i militari hanno rinvenuto un bilancino intriso di sostanza stupefacente, dosi di hashish già confezionate, telefoni cellulari e un bicchiere di plastica con 1.298,90 euro in banconote di piccolo taglio. Ulteriori dosi di hashish, insieme a materiale per il confezionamento, sono state trovate nei cassetti della cucina, mentre in un giubbino nella camera da letto era nascosta la somma di 2.000 euro.

Il 66enne è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.