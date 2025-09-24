PUBBLICITÀ
HomeCronacaUna centrale della droga allestita in casa, arrestato pusher a Trentola Ducenta
CronacaCronaca locale

Una centrale della droga allestita in casa, arrestato pusher a Trentola Ducenta

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Una centrale della droga allestita in casa, arrestato pusher a Trentola Ducenta
Una centrale della droga allestita in casa, arrestato pusher a Trentola Ducenta
PUBBLICITÀ

Nel corso della notte, a Trentola Ducenta, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 66enne di Aversa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già monitorato dai militari a seguito di un’attività info-investigativa, è stato trovato in possesso di 128 grammi di hashish suddivisi in 45 dosi, un bilancino di precisione e la somma complessiva di 3.198,90 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

PUBBLICITÀ

Una centrale della droga allestita in casa, arrestato pusher a Trentola Ducenta

L’operazione è scattata dopo che i carabinieri, durante un servizio di osservazione, hanno notato una minicar fermarsi nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Il passeggero, entrato per pochi istanti nello stabile, è stato poi fermato e trovato con 2 grammi di hashish appena acquistati.

A quel punto i militari hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare. Conoscendo le particolari misure di sicurezza poste a difesa dell’appartamento (situato all’ultimo piano, protetto da un cancello in ferro e sorvegliato da telecamere), alcuni carabinieri hanno raggiunto l’abitazione passando dai tetti, riuscendo così a sorprendere l’uomo nella cucina mentre osservava le immagini del proprio sistema di videosorveglianza.

Sul tavolo i militari hanno rinvenuto un bilancino intriso di sostanza stupefacente, dosi di hashish già confezionate, telefoni cellulari e un bicchiere di plastica con 1.298,90 euro in banconote di piccolo taglio. Ulteriori dosi di hashish, insieme a materiale per il confezionamento, sono state trovate nei cassetti della cucina, mentre in un giubbino nella camera da letto era nascosta la somma di 2.000 euro.

Il 66enne è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati