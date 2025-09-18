Una scena da Mare Fuori all’ospedale Pellegrini, cosa rischia ora ‘Pino il Pazzo’

PUBBLICITÀ

L’attore napoletano di origini ucraine Artem Tkachuk, volto noto della serie Mare Fuori, sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Il giovane è stato protagonista di momenti di forte agitazione al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove era giunto con codice rosso. Durante gli accertamenti sanitari avrebbe perso il controllo, spintonando medici, infermieri e personale di vigilanza, e arrivando a danneggiare un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta della struttura.

A bloccarlo sono intervenute le guardie giurate in servizio nell’ospedale, supportate dai carabinieri della compagnia Napoli Centro, chiamati d’urgenza sul posto.