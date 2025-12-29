Uno sguardo, un coltello, la notte che cambia tutto: la movida violenta di Chiaia

PUBBLICITÀ

Non un agguato studiato, ma una violenza improvvisa, figlia di rancori irrisolti e di una tensione pronta a esplodere. È questo il quadro che emerge dall’accoltellamento di Bruno Petrone, il calciatore diciottenne ferito nella notte tra il 26 e il 27 dicembre in via Bisignano, nel cuore della movida di Chiaia.

Secondo il racconto del quindicenne che ha ammesso l’aggressione, l’incontro con la vittima sarebbe stato casuale. «Ci siamo incontrati per caso», ha detto agli investigatori. Una versione che esclude una premeditazione immediata, ma che non cancella un elemento decisivo: dopo una lite avvenuta una settimana prima, sempre tra i baretti, il ragazzo aveva acquistato un coltello, portandolo con sé per giorni.

È bastato «uno sguardo di troppo», spiegano gli investigatori, per trasformare una notte di festa in un episodio di sangue. Un gesto istintivo, maturato in un contesto già segnato da rivalità, orgoglio e percezione della sfida. Un terreno fragile, dove il confine tra confronto verbale e violenza fisica diventa sottilissimo.

Quattro minorenni sono stati fermati, mentre un quinto risulta denunciato a piede libero. Tutti si sono presentati spontaneamente dai carabinieri, ma ora le loro posizioni sono al vaglio della Procura per i minorenni, che sta ricostruendo nel dettaglio dinamiche e responsabilità.

Il caso riapre il dibattito sulla sicurezza nelle notti della movida e sul disagio che attraversa una parte del mondo adolescenziale, dove l’escalation può essere rapidissima e irreversibile. Intanto, dal mondo del calcio è arrivato un messaggio di sostegno al giovane ferito: il Calcio Napoli ha scritto sui social «Siamo tutti con te», un abbraccio simbolico che prova a restituire umanità a una vicenda segnata dalla violenza.