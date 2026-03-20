PUBBLICITÀ

Aveva realizzato una vera e propria officina abusiva nel garage a Villaricca. I carabinieri della locale stazione stavano pattugliando le strade quando, in via Corigliano, notano quello che all’apparenza sembra un garage abbandonato.

Un’officina abusiva nel garage a Villaricca, in manette il “titolare”

C’è una piccola strada sterrata che porta all’ingresso. La gazzella si avvicina. I militari scendono dall’auto e si avviano alla porta. Battono contro la porta, ma non risponde nessuno, così decidono di entrare.

PUBBLICITÀ

Ciò che gli si para davanti è una vera e propria officina. Alle loro spalle arriva un uomo, il “titolare dell’attività”. Prova a spiegare. Vuole far capire che si tratta di oggetti personali. Le giustificazioni non reggono. In quel garage si effettuano riparazioni meccaniche e di carrozzeria.

All’interno, materiale usato per l’attività con veri e propri banchi da lavoro e scaffali disordinati. La campagna esterna, invece è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Sequestrato tutto il 44enne incensurato è stato arrestato per reati di natura ambientale ed è ora in attesa di giudizio.