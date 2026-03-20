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Un’officina abusiva nel garage a Villaricca, in manette il “titolare”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Un'officina abusiva nel garage a Villaricca, in manette il
Un'officina abusiva nel garage a Villaricca, in manette il "titolare"
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Aveva realizzato una vera e propria officina abusiva nel garage a Villaricca. I carabinieri della locale stazione stavano pattugliando le strade quando, in via Corigliano, notano quello che all’apparenza sembra un garage abbandonato.

Un’officina abusiva nel garage a Villaricca, in manette il “titolare”

C’è una piccola strada sterrata che porta all’ingresso. La gazzella si avvicina. I militari scendono dall’auto e si avviano alla porta. Battono contro la porta, ma non risponde nessuno, così decidono di entrare.

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Ciò che gli si para davanti è una vera e propria officina. Alle loro spalle arriva un uomo, il “titolare dell’attività”. Prova a spiegare. Vuole far capire che si tratta di oggetti personali. Le giustificazioni non reggono. In quel garage si effettuano riparazioni meccaniche e di carrozzeria.

All’interno, materiale usato per l’attività con veri e propri banchi da lavoro e scaffali disordinati. La campagna esterna, invece è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Sequestrato tutto il 44enne incensurato è stato arrestato per reati di natura ambientale ed è ora in attesa di giudizio.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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