Urinava in strada a Salerno, operatore ecologico rischia il licenziamento

Un operatore ecologico che lavora per il Comune di Salerno è stato ripreso durante il turno di lavoro a urinare in strada. Subito sono partite le polemiche dei cittadini che potrebbero costare il suo licenziamento come riporta il Mattino.

Le scuse per il dipendente sporcaccione a Salerno

«Gli uffici di Salerno Pulita stanno lavorando per identificare l’operatore che si è reso responsabile di un grave comportamento durante l’orario di lavoro, urinando in strada .A nome della società ci scusiamo con tutta la città per l’accaduto», dichiara l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, che definisce «grave» quanto successo.

Un episodio che «condanniamo fermamente – prosegue – tanto che all’identificazione del responsabile seguirà senza dubbio una esemplare sospensione dal lavoro come provvedimento disciplinare e sarà valutata, laddove possibile, un’intimazione di licenziamento perché il danno prodotto da un comportamento così incivile lede l’immagine dell’intera società e soprattutto il lavoro costante che tutti i dipendenti portano avanti ogni giorno per garantire, non solo il decoro della città, ma anche restituire rispetto e dignità verso quella parte lavoratori che è invece quotidianamente impegnata a valorizzare le attività di Salerno Pulita” Seguiamo il contratto collettivo nazionale dei lavoratori in maniera corretta. Perciò, ho parlato di “laddove”», quando nella nota si fa riferimento anche a «un’intimazione di licenziamento».

«Abbiamo un contratto collettivo nazionale – riprende – che prevede un percorso sanzionatorio dal punto di vista disciplinare. Quindi, se questo dipendente già si è giocato tutte le carte, cioè già in passato ha avuto tutte le altre sanzioni disciplinari, verrà licenziato. Se invece è un operatore che non ha mai dato problemi e l’episodio è capitato, avrà solo una sospensione breve».