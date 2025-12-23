PUBBLICITÀ
Va in caserma per l’obbligo di firma con la pistola addosso, arrestato 24enne a Casoria

Era andato in caserma dai Carabinieri per un obbligo di firma, ma aveva in tasca una pistola: e così è stato arrestato e portato in carcere.

E’ successo a Casoria, nell’hinterland di Napoli. Protagonista un 24enne del posto, che era andato a firmare nella locale stazione dei militari dell’Arma, portando tuttavia con sé l’arma completa di caricatore, che gli è costata l’arresto e il trasferimento in carcere.

Tutto è accaduto nelle scorse ore: il 24enne, sottoposto all’obbligo di firma, si è presentato in caserma all’orario stabilito. Ma un forte odore di marijuana ha spinto i carabinieri ad una perquisizione del giovane. Ma, forse a sorpresa, piuttosto che la droga, i militari dell’Arma gli hanno trovato addosso un’arma.

Si tratta di una Tokarev, pistola molto comune nel secolo scorso e di origine sovietica. Oltre alla pistola, con matricola abrasa, l’uomo aveva con sé anche un caricatore con due proiettili calibro 7,63 nei pantaloni.

Alla fine, per lui è scattato l’arresto, e si trova ora in carcere. L’arma è stata sequestrata dai carabinieri.

