Va in ospedale per una colica ma scopre di essere incinta, l’incredibile parto in Campania

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Una donna si è presentata al pronto soccorso convinta di soffrire di una forte colica addominale, ma nel giro di poche ore ha scoperto di essere incinta e ha dato alla luce una bambina.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale “Gaetano Rummo” di Benevento, struttura dell’azienda ospedaliera “San Pio”. La sera di sabato 28 marzo, la donna si era recata in ospedale lamentando intensi dolori all’addome e alla zona lombosacrale, sintomi inizialmente compatibili con una colica o una possibile appendicite. I medici, però, hanno deciso di approfondire la situazione con ulteriori accertamenti, arrivando a una scoperta sorprendente: la paziente era al nono mese di gravidanza ed era già in travaglio.

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Data l’urgenza, non è stato possibile trasferirla nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, e il parto è avvenuto direttamente al pronto soccorso. La donna ha dato alla luce una bambina in buona salute, senza complicazioni, nonostante l’assenza di controlli prenatali. La neomamma ha raccontato ai sanitari di non essersi mai accorta della gravidanza, attribuendo eventuali malesseri a disturbi passeggeri. Ha inoltre spiegato di assumere regolarmente la pillola anticoncezionale, circostanza che ha contribuito alla sua incredulità.

Non si tratta di un caso isolato in Campania. Episodi simili si sono verificati anche negli anni precedenti. Nel 2022, una donna di 42 anni si recò all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta con forti dolori addominali, scoprendo solo in quel momento di essere incinta; aveva interpretato l’assenza di ciclo come un segnale di menopausa. Nel 2023, invece, una situazione analoga si verificò a Napoli, all’ospedale “Vecchio Pellegrini”, dove un’altra donna si presentò al pronto soccorso per dolori addominali e partorì poco dopo, senza sapere di essere in gravidanza.