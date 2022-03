Napoli piange Vanessa, la 37enne è morto dopo 3 interventi estetici: “Non aveva altre patologie”

Sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica in un solo giorno, poi il collasso in clinica e la corsa disperata in ospedale. Vanessa Cella, 37enne di Napoli operata in una clinica di Torre del Greco, ha perso la vita. I familiari, adesso, chiedono spiegazioni sulle cause che hanno portato al decesso della donna. La vicenda – riportata da Il Mattino – ha fatto partire un’inchiesta da parte della Procura di Torre Annunziata. L’accusa è di omicidio colposo e il fascicolo, al momento, è contro ignoti.

“Interventi riusciti perfettamente” secondo la clinica

Gli interventi sono “riusciti perfettamente”, secondo la clinica. Dopo però ci sarebbero state delle complicazioni che, dopo l’anestesia, hanno portato Vanessa in coma. Il trasferimento all’Ospedale del Mare si è rivelato inutile. La donna è giunta nel nosocomio di Ponticelli già morta. Il magistrato intanto ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

“Un medico del pronto soccorso è subito uscito per dirci che Vanessa era giunta già morta. Vanessa non soffriva di nessuna patologia. Non riusciamo a spiegarci quanto accaduto. Vogliamo sapere perché nostra sorella è morta e confidiamo nella giustizia, affinché chiarisca fino in fondo se ci siano state responsabilità da parte di qualcuno“. Sono state queste le parole rilasciate a Il Mattino dai fratelli e dalla sorella della vittima.

[Fonte foto: Corriere del Mezzogiorno]