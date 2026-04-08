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A Boscotrecase, provincia di Napoli, una coppia entra in una pizzeria a via Nazionale. Lei ha 38 anni mentre lui ne ha 32. I due si accomodano e mangiano due pizze con tanto di bibite.

Vanno in pizzeria nel Napoletano e non pagano il conto: “Non abbiamo soldi, denunciateci”

La cena termina e arriva il conto da pagare. L’importo è verosimilmente onesto: 40 Euro. I due sono estremamente sereni e riferiscono alla titolare del ristorante che non pagheranno perché non hanno denaro. I clienti non temono la minaccia della chiamata al 112 e attendono tranquillamente l’arrivo della pattuglia dei carabinieri della stazione di Trecase.

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«Non abbiamo soldi e pagheremo, denunciateci pure». La serafica esclamazione dei due non scompone i militari che procedono nell’identificarli. La coppia dice di non avere con sé i documenti, ma i militari vogliono approfondire il controllo per comprendere bene con chi hanno a che fare.

Dai terminali la sorpresa. La donna risulta essere colpita da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver trasgredito a delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria, ragion per cui il Tribunale di Lucca aveva emesso il provvedimento. L’uomo quindi è stato denunciato ed è a piede libero, mentre per la 38enne si sono aperte le porte del carcere. Questa mattina i carabinieri hanno trasferito la donna a Secondigliano.