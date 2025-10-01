PUBBLICITÀ
Vendetta ‘amorosa’ dietro la stesa della camorra, fermato il commando

Avrebbero fatto una stesa a Falciano del Massico per vendicarsi di una donna le quattro persone, tra cui Luigi Fragnoli, facente parte dell’omonimo clan di Mondragone. Nelle scorse ore i carabinieri hanno notificato le ordinanze di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura per minaccia aggravata. Fragnoli è finito in carcere con un altro indagato, mentre gli altri due uomini coinvolti sono stati condotti ai domiciliari.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono partite dopo il grave episodio avvenuto il 19 marzo scorso a Falciano, quando Fragnoli, figlio del boss Antonio, avrebbe esploso con una pistola calibro 9×21 (mai ritrovata) 5 proiettili.

Stesa per motivi sentimentali

I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno poi accertato che la stesa era stata realizzata per motivi sentimentali, perché uno dei quattro voleva vendicarsi di una donna di Falciano con cui aveva una relazione che si era interrotta.

Anche per questo non è stata contestata l’aggravante mafiosa e la competenza è rimasta alla Procura di Santa Maria Capua Vetere. I proiettili sono stati esplosi vicino casa della donna. Gli investigatori dell’Arma hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, hanno tracciato il percorso fatto dall’auto dei quattro e sono così riusciti ad identificarli.

