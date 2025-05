Vendeva Plasmon e pasta bio scaduta a Salerno, sequestro da 150 kg

PUBBLICITÀ

Vendeva Plasmon e prodotti bio scaduti, maxi sequestro a Salerno. Ieri il personale del Nucleo di Polizia Annonaria, del Comando della Polizia Municipale di Salerno, coordinati dal comandante Rosario Battipaglia, unitamente a personale dell’ASL, a seguito di segnalazioni pervenute per carenze igienico sanitarie, hanno effettuato un sopralluogo congiunto in una struttura dedita alla vendita di prodotti per l’infanzia (giocattoli e alimenti per bambini) della zona orientale.

Nel corso dell’ispezione, che ha riguardato sia il deposito che il reparto vendita di prodotti alimentari, sono state evidenziate gravi carenze igienico sanitarie, per cui l’Asl ha disposto l’interdizione di entrambi i locali, fino a quando non si provvederà alla completa pulizia e sanificazione degli ambienti. È stato anche richiesto, nell’immediato, lo spostamento del reparto vendita alimenti in altra zona del locale.

PUBBLICITÀ

Cibo destinati ai bambini

Tuttavia, nel corso dell’ispezione, è stata anche accertata, sia nel deposito che nell’apposito reparto, la presenza di oltre 150 chili di alimenti scaduti destinati ai bambini, per cui l’ASL ha ordinato la distruzione ad horas di quanto posto già in vendita e di quanto, in parte, era detenuto in deposito, attività che è stata eseguita immediatamente dal titolare, in presenza del personale operante, P.M. e ASL.

Inoltre, nel capannone dove è in essere l’attività commerciale, gli agenti della Polizia Municipale hanno rilevato che vi era un ulteriore stabile di due piani pertinente la struttura, con piano terra destinato ad ulteriore deposito e primo piano come uffici dell’attività. Poiché nelle planimetrie del locale depositate al SUAP, non vi è traccia di queste aree, la P.M. ha allertato i Tecnici della Vigilanza Urbanistica, i quali, una volta giunti sul posto, hanno relazionato in merito a quanto rilevato, riservandosi eventuali sanzioni.

Al termine delle verifiche, il personale ASL, oltre alle prescrizioni notificate al titolare per la sanificazione degli ambienti, ha contestato anche la prescritta violazione per la mancata applicazione delle procedure di Autocontrollo.

PUBBLICITÀ