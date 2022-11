Vendita di alcolici, musica alta e feste in strada: tutte le nuove regole della movida a Napoli

Arrivano nuove regole per la movida a Napoli. Tenendo conto del nuovo regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, ci saranno lo stop della musica alta di notte, il divieto di vendita di alcol per bar e ristoranti dalle 3 alle 6 di notte, e di asporto per le bevande in lattina e nei contenitori di vetro da mezzanotte. Vietati party e feste di compleanno e laurea nei pressi di chiese, monumenti e palazzi storici.

Pene più severe per chi viola le regole, fino alla revoca della licenza. Con regole stringenti anche per tavolini e sedie dei locali. Per chi occupa abusivamente il suolo pubblico ci saranno diffida e chiusura per 3 giorni in caso di recidiva. I gestori dei locali dovranno tenere puliti i marciapiedi antistanti nel raggio di 2 metri.

Il sindaco, infine, per particolari esigenze di ordine pubblico potrà emanare ordinanze di 30 giorni con gli orari di chiusura dei locali, come bar e ristoranti, fino all’1 di notte dalla domenica al giovedì e fino alle 2 dal venerdì al sabato, con multe da 500 a 5mila euro.

MOVIDA A NAPOLI, NUOVE REGOLE IN ARRIVO: “UN ATTO IMPORTANTE”

“Il regolamento è un atto importante che darà regole importanti non presenti oggi” – ha spiegato l’assessora alle Attività produttive Teresa Armato -. “Esso contempera diverse esigenze, quella delle attività commerciali a fare impresa, quella dei fruitori delle attività e quella dei cittadini al giusto riposo. Esso nasce da un lungo lavoro di confronto e collaborazione con le associazioni di categoria, i comitati civici, le Municipalità e le commissioni consiliari attività produttive e regolamenti”. Tra i principali punti, l’individuazione di modalità per delimitare gli spazi di occupazione delle attività commerciali, i livellatori di suono per contenere l’inquinamento acustico, la previsione delle figure del delegato e della Consulta della notte, la collaborazione continua con le associazioni di categoria per individuare risposte specifiche alle esigenze delle diverse zone della città.

NUOVE REGOLE IN VIGORE TRA 15 GIORNI

Il nuovo regolamento di Polizia Urbana di Napoli è andato in consiglio comunale oggi, 15 novembre 2022, accompagnato da un maxi-emendamento proposto dall’assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu. Le commissioni consiliari di Polizia Municipale e Attività produttive hanno discusso il regolamento, raccogliendo i suggerimenti di imprenditori, commercianti e residenti, comitati e associazioni. Tutti i contributi arrivati sono stati accorpati in un unico maxi-emendamento d’intesa con il presidente della commissione Polizia Municipale, Pasquale Esposito.

Hanno partecipato al voto 34 consiglieri. Il rinvio è stato approvato con 27 voti favorevoli e 7 contrari. Il nuovo regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sull’albo pretorio.