Venditore di rose investito a Napoli, lotta tra la vita e la morte

Sabato notte alle ore 04:40 circa, si è verificato un grave incidente stradale con investimento pedonale in via Francesco Caracciolo, all’altezza dello Chalet Ciro. Un cittadino del Bangladesh di 51 anni, un venditore ambulante di fiori, è stato investito mentre attraversava la carreggiata. Il pedone è stato colpito da un’autovettura, condotta da un giovane di 20 anni, residente nei paesi vesuviani.

Le condizioni del ferito e i provvedimenti

Sul luogo dell’incidente è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato il pedone in codice rosso presso l’Ospedale Cardarelli. I sanitari hanno emesso un referto di prognosi riservata, specificando il grave pericolo di vita per l’uomo investito.

Per i rilievi tecnici finalizzati all’esatta ricostruzione della dinamica, è intervenuta la Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli.

Gli agenti hanno provveduto a: ritirare la patente di guida al conducente della autovettura

sequestrare l’autoveicolo sottoporre il giovane conducente a tutti gli accertamenti urgenti di rito, volti a verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica (alcol/droga) al momento del sinistro. La Polizia Locale è al lavoro per determinare le cause e le responsabilità dell’accaduto.