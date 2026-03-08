PUBBLICITÀ
“Vengo e ti scanno”, minaccia la ex col coltello e prende a calci gli agenti

Ha telefonato alla ex per dirle che l’avrebbe “scannata” ma è stato individuato e bloccato dalla Polizia mentre cercava di disfarsi di un coltello di 33 centimetri: è successo la scorsa notte ad Avellino, proprio alla vigilia dell’8 marzo.

Il 40enne, già sottoposto alla sorveglianza speciale, è accusato di stalking, porto e detenzione di coltello, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’autovettura di servizio.

Subito dopo l’allarme sono entrate in azione due Volanti della Polizia: una all’abitazione della donna, l’altra si è messa sulle tracce dell’uomo individuato in via Generale Cascino grazie alla localizzazione del braccialetto elettronico.

Appena ha visto i poliziotti il 40enne ha cercato di disfarsi di un coltello da cucina di 33 centimetri. Mentre gli agenti tentavano di bloccarlo, l’uomo ha iniziato a minacciarli di morte: due sono stati colpiti con dei calci.

Per immobilizzarlo si è reso necessario lo spray al peperoncino. Il quarantenne è riuscito comunque a danneggiare il finestrino di una Volante mentre continuava a minacciare di morte i poliziotti, le loro mogli e la sua ex compagna.

Due poliziotti sono stati costretti alle cure dei medici in ospedale: l’uomo è ora ai domiciliari a disposizione della Procura di Avellino.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

