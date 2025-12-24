Venti troppo forti, stop agli aliscafi per Ischia e Procida

PUBBLICITÀ

Vigilia di Natale complicata per chi deve viaggiare per mare con destinazione le isole del Golfo di Napoli Ischia e Procida, a causa delle avverse condizioni meteo marine. Il forte libeccio che spira da stanotte ha agitato il mare causando lo stop ai collegamenti veloci diretti verso le due isole: risultano al momento sospese tutte le corse degli aliscafi operate dal molo Beverello per Marina Grande, Ischia Porto e Forio così come sono state soppresse quelle da Pozzuoli per il porto procidano.

Risultano regolari invece fino ad ora i collegamenti per le due isole effettuati con navi traghetto, sia da Napoli Porta di Massa che da Pozzuoli. Collegamenti che dovrebbero essere garantiti anche nel pomeriggio considerando le previsioni meteo che danno il meteo in miglioramento.

PUBBLICITÀ