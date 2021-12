Vergogna a Napoli, rubati 40 panettoni: i soldi raccolti sarebbero andati in beneficenza ai bimbi malati

Una carognata, un gesto vile ai danni di un’associazione che combatte per tutti i bambini d’età pediatrica in sofferenza. Di cosa stiamo parlando? Del furto di ieri a Napoli di 40 panettoni e pandori dall’auto di Monica Costanzo, presidente dell’associazione “Gabry Little Hero’‘, intitolata al piccolo Gabriele per il quale tutt’Italia si mobilitò al fine di trovare un donatore di midollo compatibile – il piccolo poi riuscì a ricevere il trapianto – e che si occupa di sostenere progetti per bambini che necessitano di particolari cure. La vendita dei tipici dolci natalizi sottratti illecitamente sarebbero serviti in questo caso per finanziare il progetto “Liber-Action”, realizzato per la Terapia Intensiva Pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Lo sfogo della presidente

Amareggiata la presidente Costanzo, zia di Gabry Little Hero e il cui impegno per i piccoli in sofferenza è senza soluzione di continuità e ovviamente senza scopo di lucro. «Ho pianto, sono rimasta delusa perché ovviamente lavorare a un progetto significa mettersi la propria energia, spendere il proprio tempo, la propria passione e il proprio impegno. Mi sono sentita violata io, ho sentito violata l’associazione, violato i nostri progetti. I miei colleghi di lavoro che hanno accettato di contribuire mi hanno detto che non sono importanti i panettoni, ma le associazioni. A un gesto brutto è corrisposto un gesto altrettanto bello, non l’unico».

La Campagna “Napoli non è questa”

Appurare come nella propria città si rubino persino dei panettoni destinati a finanziare progetti per i bambini pediatrici in difficoltà fa male. Ma, come al solito, la Costanzo va avanti tenacemente lanciando la campagna “Napoli non è questa”. «La Napoli che conosco io, quella a cui adesso mi rivolgo è quella che tutti ricordano per il cuore, per la solidarietà e per il calore – afferma la presidente dell’associazione “Gabry Little Hero” – Sostenete il progetto e dimostriamo ancora una volta che l’amore è superiore allo squallore. Che i delinquenti non possono fermare quello che di bello stiamo creando, anzi, possono solo darci un impulso in più».

Ecco il link per sostenere l’associazione “Gabry Little Hero” con una propria donazione https://www.gabrylittlehero.it/donazioni-privati/?fbclid=IwAR20Rp1VFq9PXffK3n5sTIC8JYXook9VnA2UC6770f8fZIb1Mkb3rh4U47o