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Vergogna al rione Gescal, imbrattato il murale dedicato a Geolier

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Vergogna al rione Gescal, imbrattato il murale dedicato a Geolier
Vergogna al rione Gescal, imbrattato il murale dedicato a Geolier
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Amara sorpresa, nella giornata di ieri, per gli abitanti del rione Gescal a Secondigliano. Qualcuno ha infatti pensato bene di imbrattare il murale dedicato a Geolier, sorto dopo il secondo posto raggiunto dal rapper nell’edizione del Festival di Sanremo del 2024.

Vergogna al rione Gescal, imbrattato il murale dedicato a Geolier

Il rione Gescal, dove Emanuele è nato e cresciuto, si è subito mobilitato in difesa del suo figlio più illustre. In decine hanno postato il loro volto e la loro protesta in un video che sta diventando virale sui social.

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“Vedete questo sfregio che avete fatto a questa persona? – dice un bambino che compare per primo nel video – Non lo avete fatto a una persona in particolare. Ma lo avete fatto pure a me”.

E da quel momento quel “pure a me” compare nel video sulla bocca e sul volto di centinaia di persone. Fino alla fine, quando un gruppo si raduna sotto il murale sfregiato: “Perché questa non è solo una faccia. Questa è la faccia del rione”.

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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