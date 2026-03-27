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Amara sorpresa, nella giornata di ieri, per gli abitanti del rione Gescal a Secondigliano. Qualcuno ha infatti pensato bene di imbrattare il murale dedicato a Geolier, sorto dopo il secondo posto raggiunto dal rapper nell’edizione del Festival di Sanremo del 2024.

Vergogna al rione Gescal, imbrattato il murale dedicato a Geolier

Il rione Gescal, dove Emanuele è nato e cresciuto, si è subito mobilitato in difesa del suo figlio più illustre. In decine hanno postato il loro volto e la loro protesta in un video che sta diventando virale sui social.

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“Vedete questo sfregio che avete fatto a questa persona? – dice un bambino che compare per primo nel video – Non lo avete fatto a una persona in particolare. Ma lo avete fatto pure a me”.

E da quel momento quel “pure a me” compare nel video sulla bocca e sul volto di centinaia di persone. Fino alla fine, quando un gruppo si raduna sotto il murale sfregiato: “Perché questa non è solo una faccia. Questa è la faccia del rione”.