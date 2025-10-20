“Verità sulla morte di mio zio”. Appello sull’incidente che è costato la vita ad Antonio Di Costanzo

PUBBLICITÀ

“Chiediamo che la morte di mio zio non vada del dimenticatoio. La Procura di Cassino e chi era sul posto, si faccia avanti e dica ciò che ha visto”. Chiara Di Costanzo è la nipote di Antonio, il camionista di Cercola morto un anno fa in un incidente sull’A1. “Da allora non abbiamo saputo nulla e non è giusto verso un uomo sempre pronto ad aiutare il prossimo” afferma Chiara ad InterNapoli, che un anno fa raccontò la tragedia.

Antonio Di Costanzo muore nell’incidente sull’A1, dolore a Cercola per il 47enne (L’ARTICOLO SU INCIDENTE)

Weekend di sangue sulle strade italiane. Un tragico incidente è avvenuto lo scorso venerdì lungo la corsia sud dell’autostrada A1 nel tratto che attraversa Cassino nel sud della provincia di Frosinone. Il conducente di un tir, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato tra il casello di San Vittore e quello di Caianello, finendo per sbattere prima contro il guardrail e poi, con la parte posteriore del mezzo pesante, al centro della carreggiata. La vittima, un 47enne di Cercola, in provincia di Napoli, si chiamava Antonio Di Costanzo.

Purtroppo ogni tentativo di soccorso è risultato vano: per Antonio non c’è stato nulla da fare. Ad estrarre il corpo dalla cabina del tir sono stati i vigili del fuoco, giunti sul posto insieme ai soccorsi del 118 e alle forze dell’ordine.