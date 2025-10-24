Verso Napoli-Inter, frattura per il portiere azzurro: anche Hojlund in forte dubbio

PUBBLICITÀ

Napoli-Inter si avvicina. Il big match del Maradona andrà in scena nella giornata di sabato 25 ottobre 2025 alle 18. Partenopei e nerazzurri sono appaiati in classifica con 15 punti ad una sola lunghezza dal Milan capolista.

La settimana da incubo del Napoli: troppi infortuni per gli azzurri

Il ritorno dalle nazionali, non ha fatto felice Antonio Conte. Il tecnico salentino infatti si è ritrovato con delle assenze pesanti tra le quali McTominay e Hojlund. Lo scozzese ha recuperato in fretta, e nella gara di Champions League contro il PSV, ha siglato una doppietta che seppur inutile ha dimostrato ancora una volta quanto Scott è indispensabile per gli azzurri. Hojlund ha invece saltato le gare con Torino e PSV, ed è in forte dubbio per la gara con l‘Inter. A ciò vanno aggiunti gli infortuni di Lobotka e Rrahmani, quest’ultimo ormai fuori da inizio settembre.

Tra Torino e PSV, la squadra di Conte ha collezionato due sconfitte che hanno fatto molto rumore, serve una reazione quanto prima.

Verso il big match con l’Inter: come ci arrivano gli azzurri?

In vista dell’attesissimo match contro gli uomini di Chivu, Conte dovrebbe puntare ancora sul 4-1-4-1. In porta, non tornerà Alex Meret, rimasto fuori nelle ultime gare dei partenopei. Il portiere, infatti, si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento. Sarà dunque indisponibile per la partita di domani contro l’Inter, ma non solo. Di seguito il bollettino medico pubblicato dalla società 🔵

“Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro”, si legge sul sito ufficiale del Napol

In difesa, il rientro di Buongiorno è sicuramente una buona notizia, e ad affiancarlo dovrebbe essere ancora una volta Beukema. Di Lorenzo e Spinazzola agiranno sulle fasce. A centrocampo la conferma di Gilmour sembra certa, con De Bruyne, Anguissa e Politano a completare la linea. L’altro grande dubbio riguarda l’attacco. Se Hojlund non dovesse farcela, cosa molto probabile, toccherebbe ancora a Lucca. L’ex centravanti dell’Udinese non ha sin qui convinto del tutto la piazza partenopea, e l’espulsione ingenua rimediata in Olanda ha complicato ulteriormente le cose.

La gara con l’Inter, per i partenopei arriva forse nel momento peggiore, nel quale alcune certezze sembrano essere svanite. Gli azzurri però contro un avversario sulla carta favorito, avranno l’occasione di riscattare la pessima settimana vissuta.