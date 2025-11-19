TikTok e politica, spot elettorale di Very e Sasy per un candidato al Consiglio regionale

PUBBLICITÀ

I tiktoker Very e Sasy hanno chiamato a raccolta i loro followers per la chiusura della campagna elettorale di Filippo Sansone a Scafati. L’evento del 21 novembre è stato organizzato dal candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista Noi Moderati. Sono stati tanti i commenti di reazione all’annuncio della tiktoker, soprattutto quelli che ne hanno criticato la scelta.

Il video di Very e Sasy per le elezioni regionali in Campania

Si tratta del secondo aspirante politico di centrodestra a scegliere un tiktoker come testimonial elettorale. In diversi video Rita De Crescenzo ha sostenuto Pasquale Di Fenza, candidato con la lista di Forza Italia.

Campagna elettorale dei tiktoker, il ‘no’ della Lega

La scelta però non è condivisa da tutti gli esponenti del centrodestra. “Abbiamo lavorato per mesi, ci siamo confrontati con i cittadini, abbiamo incontrato associazioni e imprenditori. Sappiamo di cosa ha bisogno la Campania, quali sono i problemi su cui bisogna da subito impegnarsi per avere il cambiamento che vogliamo. Questo significa fare politica, quella vera e genuina e il voto dato alla Lega e ai nostri candidati è un voto utile e consapevole per voltare pagina”. Queste le parole del deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi pronunciate a margine della presentazione della candidata Daniela Nugnes a Mondragone.

“Vedo che sui social c’è un attivismo smisurato da parte di qualche influencer trash che vorrebbe sfruttare la propria visibilità per condizionare le opinioni dei campani – conclude l’esponente del Carroccio – È una cosa ben diversa da quello che per noi è fare politica sul territorio, con coerenza, passione e responsabilità”.