Via alla presentazione del calendario della Serie A 2025/2026. L’evento ufficiale organizzato dalla Lega Serie A si svolgerà nella suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma, in occasione della 2ª edizione del Festival della Serie A.

L’intero evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, dell’AD Luigi De Siervo, di Andrea Butti (Head of Competitions) e di Stefano Ballista, AD di Enilive, Title Sponsor della competizione.

Via alla nuova Serie A, il Napoli becca il Sassuolo alla prima giornata

Sarà Sassuolo-Napoli alla prima di campionato. Partirà dunque in trasferta il campionato dei campioni d’Italia. Accolta dunque la richiesta della società di poter giocare la prima in trasferta, per poter permettere la ripresa del terreno di gioco dopo i concerti attualmente in atto sul prato del “Maradona”.

Di seguito, le prime 5 giornate:

Quinta giornata

Cagliari-Inter

Como-Cremonese

Genoa-Lazio

Juventus-Atalanta

Lecce-Bologna

Milan-Napoli

Parma-Torino

Pisa-Fiorentina

Roma-Verona

Sassuolo-Udinese

Quarta giornata

Bologna-Genoa

Cremonese-Parma

Fiorentina-Como

Inter-Sassuolo

Lazio-Roma

Lecce-Cagliari

Napoli-Pisa

Torino-Atalanta

Udinese-Milan

Verona-Juventus

Terza giornata

Atalanta-Lecce

Cagliari-Parma

Como-Genoa

Fiorentina-Napoli

Juventus-Inter

Milan-Bologna

Pisa-Udinese

Roma-Torino

Sassuolo-Lazio

Verona-Cremonese

Seconda giornata

Bologna-Como

Cremonese-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Udinese

Lazio-Verona

Lecce-Milan

Napoli-Cagliari

Parma-Atalanta

Pisa-Roma

Torino-Fiorentina

Prima giornata

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

