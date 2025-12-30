PUBBLICITÀ
Viaggi in Spagna e legami imprenditoriali, le ultime mosse degli Scissionisti

Le indagini della DDA, che hanno portato all’arresto di 11 persone, rivelano anche la trasferta in Spagna di Luigi Diano insieme al figlio Ciro e a Arturo Vastarelli. Il viaggio, documentato tramite intercettazioni e fotografie pubblicate sui profili social dei soggetti coinvolti, aveva come obiettivo l’apertura di attività nel settore della ristorazione a Madrid.

Incontri e cene dimostrano come l’operazione non riguardasse solo Luigi Diano, ma interessasse la rete più ampia del clan. Contestualmente, a casa di Luigi Diano venivano trovati contanti destinati alla gestione della futura attività, segno dell’integrazione tra interessi economici e struttura criminale.

Questi elementi confermano come il clan Amato-Pagano non solo gestisca le piazze di spaccio, ma sia anche attivo in iniziative imprenditoriali internazionali, mantenendo coesione e controllo sui propri membri.

