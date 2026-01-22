Viaggia in autostrada con un carico di cocaina, sequestrati 111 kg

Lo scorso fine settima gli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord, procedevano al controllo di un autotreno all’interno dell’area di servizio Flaminia Ovest in A1, sita in provincia di Rieti. Durante gli accertamenti il conducente si mostrava nervoso e non forniva spiegazioni in merito alla destinazione della merce trasportata che, dai documenti di viaggio, risultava diretta ad Anagni, mentre il navigatore del mezzo aveva come destinazione Roma.
A quel punto i poliziotti decidevano di effettuare un controllo più accurato del veicolo, notando che il divisorio tra il letto superiore e la cabina mostrava segni di alterazione strutturale.
La giusta intuizione permetteva di scoprire un vano all’interno del quale erano occultati 99 panetti avvolti in cellophane contenente cocaina per un peso lordo di circa 111 kg. L’uomo veniva arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria condotto presso la Casa Circondariale di Rieti, mentre la sostanza stupefacente veniva sequestrata.
Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, l’eventuale responsabilità penale verrà accertata dal Giudice. Si rappresenta che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, la persona arrestata è da presumersi innocente fino a sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza.