PUBBLICITÀ
HomeCronacaViaggiava con più di 3 kg di cocaina, beccato pusher sull'A1 nel...
CronacaCronaca locale

Viaggiava con più di 3 kg di cocaina, beccato pusher sull’A1 nel Casertano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Viaggiava con più di 3 kg di cocaina, beccato pusher sull'A1 nel Casertano
Viaggiava con più di 3 kg di cocaina, beccato pusher sull'A1 nel Casertano
PUBBLICITÀ

E’ stato beccato con 3 chili di cocaina in auto sull’A1 nel comune di Casapulla. Un pregiudicato di origini calabresi è stato arrestato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio da una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Caserta Nord.

Viaggiava con più di 3 kg di cocaina, beccato pusher sull’A1 nel Casertano

Gli agenti duranti un normale controllo di vigilanza stradale hanno visto un uomo sulla A1 nel comune di Casapulla, alla guida di una Audi A4 che percorreva la corsia di sorpasso a folle velocità.

PUBBLICITÀ

Alla vista dei poliziotti ha rallentato bruscamente. Gli agenti insospettiti hanno intimato l’alt e proceduto al controllo. Durante l’ispezione è apparso insofferente e nervoso. I poliziotti hanno trovato sotto al sedile del passeggero anteriore un sacchetto nero con 2 panetti da 1,140 chilogrammi di cocaina mentre sotto al sedile dell’autista è stato rinvenuto un altro panetto identico ai precedenti. I panetti rinvenuti hanno un peso complessivo di 3.356 chilogrammi. Dagli accertamenti della polizia scientifica di Caserta la sostanza ritrovata era cocaina.

Il conducente è risultato essere gravato da precedenti per reati contro il patrimonio ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Convalidato l’arresto dal gip del tribunale sammaritano, all’uomo sono stati applicati gli arresti domiciliari.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati