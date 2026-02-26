PUBBLICITÀ

E’ stato beccato con 3 chili di cocaina in auto sull’A1 nel comune di Casapulla. Un pregiudicato di origini calabresi è stato arrestato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio da una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Caserta Nord.

Viaggiava con più di 3 kg di cocaina, beccato pusher sull’A1 nel Casertano

Gli agenti duranti un normale controllo di vigilanza stradale hanno visto un uomo sulla A1 nel comune di Casapulla, alla guida di una Audi A4 che percorreva la corsia di sorpasso a folle velocità.



Alla vista dei poliziotti ha rallentato bruscamente. Gli agenti insospettiti hanno intimato l’alt e proceduto al controllo. Durante l’ispezione è apparso insofferente e nervoso. I poliziotti hanno trovato sotto al sedile del passeggero anteriore un sacchetto nero con 2 panetti da 1,140 chilogrammi di cocaina mentre sotto al sedile dell’autista è stato rinvenuto un altro panetto identico ai precedenti. I panetti rinvenuti hanno un peso complessivo di 3.356 chilogrammi. Dagli accertamenti della polizia scientifica di Caserta la sostanza ritrovata era cocaina.

Il conducente è risultato essere gravato da precedenti per reati contro il patrimonio ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Convalidato l’arresto dal gip del tribunale sammaritano, all’uomo sono stati applicati gli arresti domiciliari.